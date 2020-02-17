Haberler » Güncel » Hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada - Haber

Hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada

BURSA'da, seyir halindeyken bir kamyonetin hatalı dönüş yapması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki iki araca çarptı.

17.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:29Hatalı dönüş nedeniyle meydana gelen kaza kamerada
BURSA'da, seyir halindeyken bir kamyonetin hatalı dönüş yapması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki iki araca çarptı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçesi, Kumla Mahallesi, Yolu üzerinde meydana geldi. Vahit İlham yönetimindeki 77 AT 894 plakalı kamyonet, Gıyasettin Gök idaresindeki 16 ZB 72 plakalı kamyonetin hatalı dönüş yapması sebebiyle, önce dönüş yapan kamyonete ardından ise park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Gıyasettin Gök, kaza sonrası olay yerinden kaçarken, park halindeki 2 araç ile İlham yönetimindeki kamyonette maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, kaçan sürücüyü yakalamak için soruşturma başlatıldı.


- Gemlikbursa

Armutlu, Gemlik, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
17.02.2020 16:06:33