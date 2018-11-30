Hatalı Gol Yiyen Loris Karius'tan Öz Eleştiri: Biraz Yanlış Bir Karar Verdim

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Lens (2) ve Vagner Love kaydetti. Sarpsborg'un golleri ise Muhammed ve Heintz'den geldi.

Maç sonunda konuşan Loris Karius şu ifadeleri kullandı:

"Maça çok kötü başladık. Daha 1. dakika bile dolmamıştı. Biraz yanlış bir karar verdim. Takıma ofansif anlamda katkı vermeye çalışan bir kaleciyim ve yetişemedim. İkinci golde önde yakalandım ama çok iyi bir şut çıkardı oyuncu.

İlk derbimi kazanmak istiyorum. Bu geceden itibaren derbiye odaklanmaya başlayacağız. Taraftarımızın desteği ile harika bir atmosfer olacak. Bu akşam olduğu gibi herkes yüzde 100'ünü verirse inanıyorum ki Galatasaray maçından galibiyetle ayrılacağız."