30 Kasım 2018, 10:05
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Hatalı Gol Yiyen Loris Karius'tan Öz Eleştiri: Biraz Yanlış Bir Karar Verdim

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, "Daha 1. dakika bile dolmamıştı. Biraz yanlış bir karar verdim. İkinci golde önde yakalandım ama çok iyi bir şut çıkardı oyuncu." dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Lens (2) ve Vagner Love kaydetti. Sarpsborg'un golleri ise Muhammed ve Heintz'den geldi.

Maç sonunda konuşan Loris Karius şu ifadeleri kullandı:

"Maça çok kötü başladık. Daha 1. dakika bile dolmamıştı. Biraz yanlış bir karar verdim. Takıma ofansif anlamda katkı vermeye çalışan bir kaleciyim ve yetişemedim. İkinci golde önde yakalandım ama çok iyi bir şut çıkardı oyuncu.

İlk derbimi kazanmak istiyorum. Bu geceden itibaren derbiye odaklanmaya başlayacağız. Taraftarımızın desteği ile harika bir atmosfer olacak. Bu akşam olduğu gibi herkes yüzde 100'ünü verirse inanıyorum ki Galatasaray maçından galibiyetle ayrılacağız."

30 Kasım 2018 Cuma 10:05



YORUMLAR (9)
SERKAN PİRLİ : Hovardalık yapacağına işine konsantre ol. Burası Türkiye. Son yarıda maç alınmamış olsaydı şimdi "vatan haini" ilan edilmiştin.
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FDL : Gece kulüpleri senin işin , kalecilik falan değil
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TACETTİN ARK: bu adam kaleci maleci değil her zaman her yerde hep hatalı gol yiyor bunu transfer eden bjk ye de yazıklar olsun adam dünya kupasında hatalı gol yyip ağladı bizimkilerde acıdı aldı yahu gitsin manken olsun artist olsun ama keleci olmasın rezil ekpaze herif ona kızmaya gerek yok onu transfer eden basiretsizlere kızmak gerek
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TİYATROCU: Kadroları okusaydık lariusa yorumuna çok güldüm
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DDD: Çok iyi kaleci :)
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