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Hatalı park itfaiye aracının geçişini engelledi, yangını vatandaşlar söndürdü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında tüp alev aldı.

21.10.2019 14:55Hatalı park itfaiye aracının geçişini engelledi, yangını vatandaşlar söndürdü
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan bir kuruyemiş dükkanında tüp alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye aracı, dar olan caddede yapılan hatalı park nedeniyle bölgeye gidemedi. Yangın, çevre esnafın müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Sur ilçesi Balıkçılarbaşı semtinin girişinde bulunan bir kuru yemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuru yemiş dükkanında badem şekerini kavurmak için kullanılan mutfak tüpü bir anda alev aldı. Alev alan mutfak tüpü iş yeri sahibi ve çalışanlar tarafından caddeye çıkarıldı. Yaşanan olay üzerine iş yeri sahibi durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirirken, 112 sağlık ekipleri de tedbir amacı ile olay yerine sevk edildi.

Yanlış park geçişi engelledi

İtfaiye araçlarının, caddeye çift yönlü yapılan park nedeni ile ilerleyememesi nedeni ile yangına çevre esnafı müdahale ederek söndürdü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri mutfak tüpünü muhafaza altına alarak bölgeden uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar söz konusu cadde üzerinde park eden araçların görevliler tarafından kaldırılmasını istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, İtfaiye, Sur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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