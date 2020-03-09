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Hatalı parka tolerans yok

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, kent merkezinde yaşanan hatalı parkların önüne geçebilmek için seferberlik ilan etti.

09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46
Hatalı parka tolerans yok
Tekirdağ 'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, kent merkezinde yaşanan hatalı parkların önüne geçebilmek için seferberlik ilan etti.

Pazarın kurulduğu Çarşamba günleri 100. Yıl Caddesi başta olmak üzere ilçede trafiğin kilitlendiğini gören trafik ekipleri, denetimlerini artırdı. Sürücülerin gelişigüzel ve hatalı park yapmaları nedeniyle tıkanan trafik için emniyet güçleri, çift sıra park ve hatalı park başta olmak üzere; kentin bütün cadde ve sokaklarında aralıksız denetim yapıyor.

Hatalı park edilmiş araçların kaldırılması için önce anons geçen trafikçiler, uyarılara uymayan sürücülere kanunda belirtilen cezayı tatbik ediyor.

Hatalı parklara müsamaha göstermeyen emniyet ekipleri, vatandaşların huzur ve sükuneti için göreve devam ettiklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Hatalı parka tolerans yok
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çarşamba, Muratlı, 3. Sayfa
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