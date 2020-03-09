Hatalı parka tolerans yok
Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, kent merkezinde yaşanan hatalı parkların önüne geçebilmek için seferberlik ilan etti.
09.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:46
Tekirdağ 'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri, kent merkezinde yaşanan hatalı parkların önüne geçebilmek için seferberlik ilan etti.
Pazarın kurulduğu Çarşamba günleri 100. Yıl Caddesi başta olmak üzere ilçede trafiğin kilitlendiğini gören trafik ekipleri, denetimlerini artırdı. Sürücülerin gelişigüzel ve hatalı park yapmaları nedeniyle tıkanan trafik için emniyet güçleri, çift sıra park ve hatalı park başta olmak üzere; kentin bütün cadde ve sokaklarında aralıksız denetim yapıyor.
Hatalı park edilmiş araçların kaldırılması için önce anons geçen trafikçiler, uyarılara uymayan sürücülere kanunda belirtilen cezayı tatbik ediyor.
Hatalı parklara müsamaha göstermeyen emniyet ekipleri, vatandaşların huzur ve sükuneti için göreve devam ettiklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ
Pazarın kurulduğu Çarşamba günleri 100. Yıl Caddesi başta olmak üzere ilçede trafiğin kilitlendiğini gören trafik ekipleri, denetimlerini artırdı. Sürücülerin gelişigüzel ve hatalı park yapmaları nedeniyle tıkanan trafik için emniyet güçleri, çift sıra park ve hatalı park başta olmak üzere; kentin bütün cadde ve sokaklarında aralıksız denetim yapıyor.
Hatalı park edilmiş araçların kaldırılması için önce anons geçen trafikçiler, uyarılara uymayan sürücülere kanunda belirtilen cezayı tatbik ediyor.
Hatalı parklara müsamaha göstermeyen emniyet ekipleri, vatandaşların huzur ve sükuneti için göreve devam ettiklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Hatalı parka tolerans yok
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Çarşamba, Muratlı, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
İdlib gazisi saldırı anını anlattı: Ambulanslarımıza bile saldırdılar
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Babacan'a canlı yayında açıkça soruldu: Erdoğan'la mücadele edebilecek misiniz?
Haberler
Sevda Demirel, eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
Haberler
Benzine 82 kuruş, motorine ise 65 kuruş indirim bekleniyor
Haberler
Ronaldinho, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Haberler
Son Dakika: Yunanistan sınırındaki reşit olmayan göçmenleri Almanya kabul etti
Haberler
ATV'nin Gel Dese Aşk dizisindeki küfürleri sansürlemeden yayınlaması Twitter'da tepki çekti