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Hatalı parklanmalara yönelik duyarlılık çağrısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı şehir içi trafiği olumsuz etkileyen hatalı parklanmalara yönelik duyarlılık çağrısında bulundu.

05.09.2019 17:26 Hatalı parklanmalara yönelik duyarlılık çağrısı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı şehir içi trafiği olumsuz etkileyen hatalı parklanmalara yönelik duyarlılık çağrısında bulundu.

Araç sürücülerinden duyarlılık ve hassasiyet beklendiğine yer verilen çağrıda hatalı parklanmalara yönelik denetimlerin artacağı ifade edildi.

Trafiğin rahat ve hızlı akması için

Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hatalı parklanmalar trafikte yaşanan sıkışıklıkların en önemli sebeplerinden biridir. Hem araç hem de yaya ulaşımında büyük zorluklar oluşturan hatalı parklanmalara yönelik denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu konuda denetimlerimiz artarak devam edecektir. Trafiğin rahat ve hızlı akması için trafik güzergahlarına, kaldırımlara, duraklara araçlarımızı park etmeyelim. Bu konuda tüm hemşerilerimizden duyarlılık ve hassasiyet göstermelerini bekliyoruz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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