Haberler » Güncel » Hatalı sollama kazayı da beraberinde getirdi: 3 yaralı - Haber

Hatalı sollama kazayı da beraberinde getirdi: 3 yaralı

Karabük'te hatalı sollama sonrası 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı diğer aracında kaza yapan araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:26Hatalı sollama kazayı da beraberinde getirdi: 3 yaralı
'te hatalı sollama sonrası 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı diğer aracında kaza yapan araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Karabük - Yenice Karayolu Pirinçlik mevkisi Filyos 4 köprüsü üzerinde meydana geldi. Yenice istikametine giden Vedat Genç (33) yönetimindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Filyos 4 Köprüsü üzerinde hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelmekte olan Ali Koymat (52) idaresindeki 78 YA 984 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Devlet Işıldar'ın (45) kullandığı 55 AUY 94 plakalı otomobilde duramayarak diğer araca çarptı. Kazada Ali Koymat'ın kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini ise korkuluklar önledi.
Kazada her iki otomobil sürücüsü ve Nacide Koymat (72) yaralandı.
Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ali Koymat ve eşi Nacide Koymat ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Karabük-Zonguldak kara yolu, vatandaşların yardımı ile araçların kenara alınmasının ardından ulaşıma açıldı.
(Yasin Erdem/İHA)

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:38 Cam silerken 11'inci kattan düşen kadın öldü
14:33 Ceyhan'da hayat kurtaran önlem
14:38 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremleri panelde ele alındı
14:38 İdil Belediyesinde görevlendirilen Kaymakam Sağ, göreve başladı
14:32 Büyükşehir'den yerli ırka destek
14:30 Erdoğan-Trump görüşmesinin arifesinde Washington sokaklarında gezen kamyonet sosyal medyada gündem oldu
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:39:31