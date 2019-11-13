Haberler » 3. Sayfa » Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya çarpıştı : 3 yaralı - Haber

Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya çarpıştı : 3 yaralı

Karabük'te hatalı sollama sonrası 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı diğer aracında kaza yapan araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

13.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:19Hatalı sollama sonrası otomobiller kafa kafaya çarpıştı : 3 yaralı
'te hatalı sollama sonrası 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı diğer aracında kaza yapan araçlara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Karabük - Yenice Karayolu Pirinçlik mevkisi Filyos 4 köprüsü üzerinde meydana geldi. Yenice istikametine giden Vedat Genç (33) yönetimindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Filyos 4 Köprüsü üzerinde hatalı sollama yapınca karşı istikametten gelmekte olan Ali Koymat (52) idaresindeki 78 YA 984 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada aynı istikamete gitmekte olan Devlet Işıldar'ın (45) kullandığı 55 AUY 94 plakalı otomobilde duramayarak diğer araca çarptı. Kazada Ali Koymat'ın kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini ise korkuluklar önledi.

Kazada her iki otomobil sürücüsü ve Nacide Koymat (72) yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ali Koymat ve eşi Nacide Koymat ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kalan Karabük-Zonguldak kara yolu, vatandaşların yardımı ile araçların kenara alınmasının ardından ulaşıma açıldı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:36 Tuğba Özerk'e polise hakaretten dava
14:29 Pendik'te apartman dairesinde yangın paniği: 3 kişi dumandan etkilendi
14:30 4 kişinin öldüğü olay sonrası acı tablo: Sinir krizleri geçirdiler
14:34 PTT çalışanı ölümden döndü..İlk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı
14:28 Cesedi görmek için demirlere tırmandılar
10:11 Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı
09:16 İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu
00:07 4 yaşındaki Fatma Nur, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
22:05 Motosikletli maganda terör estirdi! "Dur" ihtarına uymadı, motosikleti polisin üzerine sürdü
20:43 Kıskançlık krizine giren koca pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:42:12