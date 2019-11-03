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"Hatalı U dönüşü" kazaya neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

03.11.2019 16:14
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde seyreden Orhan U'nun kullandığı 34 EYE 72 plakalı otomobil U dönüşü yaptığı sırada, İsmail Y. idaresindeki 41 D 7740 Gebze Belediyesine ait otobüsle Güney Yanyol Gaziler viyadüğü mevkisinde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalını aşarak durabildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Orhan U, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Aynı araçta bulunan Nurhayat ve Abuhayat U. ile Necati T. yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Güncel

Kaynak: AA


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