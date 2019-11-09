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Hatay 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler

1 aylık bebeği sokağa terk ettilerHATAY'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu.

09.11.2019 23:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 23:23
1 aylık bebeği sokağa terk ettiler
HATAY'ın ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünden geçerken, bebek sesi duydu. İş yerinin önüne giden kişi, kundakta bir bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı
Hatay 1 aylık bebeği sokağa terk ettiler

Kemalpaşa, Antakya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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