Hatay 185 Yaşındaki Zeytin Ağacı İste Kampusuna Dikildi

Hatay
'ın ikinci devlet üniversitesi İSTE İskenderun
Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen törenle Altınözü
'nden getirilen 185 yıllık zeytin ağacının dikimi gerçekleştirildi. Dünya Ormancılık Günü kutlamaları çerçevesinde İskenderun İSTE'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Hassa
'dan getirildiği belirtilen 185 yaşındaki zeytin ağacı kampüsün girişindeki yeşil alana dikildi. İSTE'nin gelişimine tanıklık edecek 185 yaşındaki zeytin ağacının da yeni yaşam alanı olan kampustaki yerini aldığını belirten Rektör
Prof. Dr. Türkay Dereli
'Bu sembol ağacı İSTE'ye kazandıranlara teşekkür ediyoruz. Zeytin
ağacı uzun ömürlüdür, 1000 yıl yaşayabilir, tarihe tanıklık ederö dedi.
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Kaynak: DHA