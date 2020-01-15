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Hatay 6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı

6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı halay çekerek kutladıHATAY'da, 1,5 yıldır süren boşanma davası sonuçlanarak, eşinden ayrılan Ayten Kılıç (39), adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekti.

15.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:47
6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı
HATAY'da, 1,5 yıldır süren boşanma davası sonuçlanarak, eşinden ayrılan Ayten Kılıç (39), adliye önünde davul zurna eşliğinde halay çekti.
ilçesinde, 6 çocuk annesi Ayten Kılıç, 1,5 yıl önce ikinci evliliği olan eşinden şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanmak için mahkemeye başvurdu. Görülen karar duruşmasında hakim çifti boşadı. Adliye önünde kendisini bekleyen çocuklarıyla kararın sevincini paylaşan Kılıç, davul zurna eşliğinde halay çekti. Kılıç, ayrıca vatandaşlara baklava, kuru pasta ve içecek ikram etti.
'ÇOK SEVİNÇLİYİZ'
Kılıç, ikinci evliliğinde çok kötü günler geçirdiğini anlatarak, "Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşimden 1,5 yıl sonra boşanabildim. İki yıldır evliydim, evliliğim 2 ay sürdü. 2'nci aydan sonra mahkemeye başvurduk. 1,5 yıldır boşanmaya çalıştım, dava yeni bitti. Adak adamıştım, 'Kurtulacağım gün baklava dağıtacağım' dedim ve yaptım. Ben de çocuklarım da çok sevinçliyiz. Mahkemeyi kazandım, kutluyorum" dedi. Kılıç, tek arzusunun bundan sonra 6 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmak olduğunu ifade etti.
Hatay 6 çocuk annesi, 2'nci eşinden boşanmayı halay çekerek kutladı

Antakya, Güncel

Kaynak: DHA


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