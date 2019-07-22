HATAY 6 KİŞİNİN BİNDİĞİ MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUK

HATAY'ın İskenderun
ilçesinde motosiklete 6 kişi binen aile, görenleri şaşkına çevirdi.
İlçenin en işlek caddesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde bir motosiklet cep telefonu kamerasına takıldı. Araçların arasında hızla seyreden motosikletin ışıklarda durmasıyla adeta 'motobüs' olduğu görüldü. Herkesin dikkatini çeken motosiklette 4'ü çocuk 6 kişi yolculuk etti. Sürücü baba ve arkada oturan annenin başlarında kaskları olduğu, 4 çocuğun ise kasksız yolculuk yaptığı motosikleti görenler şaşkına döndü. 6 kişilik motosiklet, trafikteki tehlikeli yolculuğuna MOBESE kameralarına aldırış etmeden devam etti.