16 Aralık 2018 Pazar 11:31



16 Aralık 2018 Pazar 11:31

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı İbrahim Güler, Hatay'a yapacakları hizmetlerde milletin görüşlerini alacaklarını söyledi.Güler, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kırıkhan ilçesini ziyaret ederek partililerle buluştu.AK Parti Kırıkhan İlçe Başkanlığı'nda konuşma yapan Güler, Hatay'ın uzlaşıdan uzak bir anlayışla hizmetten yoksun bırakıldığını ileri sürdü.Hatay'da uzlaşı kültürünü devreye sokarak hizmet edeceklerini ifade eden Güler, şöyle devam etti:"Milletinin fikrinin alındığı, milletin görüşlerinin sorulduğu, milletin gerçek ihtiyaçlarının ne olduğu öğrenilen bir anlayış lazım bize. Allah nasip eder, büyükşehir belediye başkanı olursak Hatay'a milletin görüşlerini alarak hizmet edeceğiz. Bunu tüm ilçe belediye başkanlarımızla, resmi kurumlarımızla, meclis üyelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve milletimizle bir ve beraber olarak sağlayacağız."Güler, ilçedeki program kapsamında mahalle muhtarları, esnaflar ve gazetecilerle bir araya geldi.