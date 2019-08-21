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Hatay'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın (28) memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde baba evine ateş düştü.

21.08.2019 20:46
Hatay'a şehit ateşi düştü
Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın (28) memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde baba evine ateş düştü. Şehidin Akevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ve beraberindeki askeri heyet, acı haberi baba Haşim Uçar (76) ve anne Fatma Uçar'a (69) verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Uçar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi öğrenen yakınları da taziye için eve akın etti. Ailenin 7 çocuğundan biri ve bekar olduğu öğrenilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Uçar'ın cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip düzenlenecek tören ile Antakya Şehitliği'nde defnedileceği bildirildi.
Hatay'a şehit ateşi düştü

Mehmet Uçar, Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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