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Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştüDiyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevindeki zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar'ın (23) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı.

24.08.2019 13:39
Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevindeki zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar'ın (23) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı.
Bekar olan Ali Uçar'ın acı haberini Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşayan aileye, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ile polis yetkilileri verdi. Oğullarının ölüm haberiyle yıkılan baba Adulsemet Uçar ve anne Emine Gülsüm Uçar, gözyaşlarına boğuldu.
Uçar'ın komşuları evlerine Türk bayrakları astı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Hüseyin BOZOK HATAY, (DHA)-
Hatay'a şehit ateşi düştü

Dicle, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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