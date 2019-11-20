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Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştüBartın'da eğitim dalışında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın (34) Hatay'ın Erzin ilçesindeki babaevine ateş düştü.

20.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:52
'a şehit ateşi düştü
Bartın'da eğitim dalışında şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Hakan Karataş'ın (34) Hatay'ın Erzin ilçesindeki babaevine ateş düştü.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim Komutanı Astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken Hakan Karataş çıkmadı. Bunun üzerine 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Hakan Karataş'ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.
BABAEVİ BAYRAKLARLA DONATILDI
Evli ve 1 çocuk babası olan babası Astsubay Hakan Karataş'ın acı haberi Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki ailesine bildirildi. 2 kardeşi bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Sokağa taziye çadırı kuruldu. Şehidin anne ve babasının Bartın'a gittikleri öğrenildi. Şehidin cenazesi, yarın Erzin'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Sedat İSKENDEROĞLUERZİN (Hatay), (DHA)-
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Hatay'a şehit ateşi düştü

Hakan Karataş, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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