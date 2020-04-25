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Hatay'a şehit ateşi düştü

Hatay'a şehit ateşi düştüKUZEY IRAK'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

25.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:56
Hatay'a şehit ateşi düştü
KUZEY IRAK'taki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üs bölgesine açılan taciz ateşinde şehit olan sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce'nin (30) acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı.
Haftanin bölgesinde TSK'ya ait üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından taciz ateşi açıldı. 3 askerin yaralandığı saldırıda sözleşmeli Uzman Onbaşı Ahmet İnce, şehit oldu. Bölgede başlatılan operasyonlarda ise 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'tan geçici görevlendirmeyle Kuzey Irak'a giden Şehit Ahmet İnce'nin acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri görevliler tarafından verilen haberin ardından anne Meryem İnce ile şehidin 2 kız kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Haber üzerine ailenin yakınları ve komşuları, eve akın etti. Şehit evi, bayraklarla donatıldı.
BABA, ACI HABERİ HASTANEDE ALDI
Kaymakam Karamehmetoğlu ile beraberindekiler, baba Ali İnce'ye ise oğlunun şehit haberini
tedavi altında olduğu Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdi. Şehit İnce'nin yarın toprağa verilmesi bekleniyor. Hatay’a şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırıkhan, Hatay, Irak, Güncel , Haber
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