Hatay Aç ve Soğuktan Üşüyen Tilki Yavrusuna Gençler Sahip Çıktı

Aç ve soğuktan üşüyen tilki yavrusuna gençler sahip çıktı Hatay
'ın Arsuz
ilçesi kırsalında yerleşim yerine gelen yavru tilkiye 2 arkadaş sahip çıktı. Arkadaşlar, battaniyeye sararak ısıttıkları yavru tilkiyi, süt ve yiyecek vererek doyurdu. Yavru tilki daha sonra Doğa Korumu ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Savaş Kuzu
ve İbrahim Uslu
adlı arkadaşlar, Konacık
Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında bitkin ve üşümüş halde yavru bir tilki buldu. İki arkadaş, tilkiyi kucaklarına alarak eve götürdü. Gençler, üşüdüğü için battaniyeye sardıkları yavru tilkiyi, süt ve yiyecek vererek doyurdu. Daha sonra dışarıda ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. Gençlerden Savaş Kuzu, Can çekişiyordu, aldık evimize getirdik. Battaniyeye sarıp ısıttık ve doyurduk. Durumu ilk geldiği andan daha iyi dedi.
Veteriner tarafından muayene edilen tilki, Doğa Korumu ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Arsuz,Hatay
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:48