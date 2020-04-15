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Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

AYNI BÖLGEDE BU KEZ 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMAkdeniz'de Hatay'ın Samandağı ilçesi açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.18'de bölgede ikinci bir deprem oldu.

15.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:39
Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem (2)

AYNI BÖLGEDE BU KEZ 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz 'de Hatay 'ın Samandağı ilçesi açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.18'de bölgede ikinci bir deprem oldu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yayladağı ilçesinin 29.81 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, yerin 36.88 kilometre derinliğinde oldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Samandağı, Akdeniz, Deprem, Hatay, Güncel
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