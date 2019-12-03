Haberler » Güncel » Hatay-afrinli engellilerle kahvaltı - Haber

Hatay-afrinli engellilerle kahvaltı

Afrinli engellilerle kahvaltıHatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.

03.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:44
Afrinli engellilerle kahvaltı
'ın ilçesinde bulunan Eğitim Köyü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kahvaltı programı düzenlendi.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı, Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve İl Müdürlüğü düzenlenen programa, Afrinli 50 bedensel engelli birey katıldı. İHH Suriye Çalışmaları Afrin Ofisi Sorumlusu Cengizhan Özdemir, Reyhanlı Eğitim Köyü'nde yapmış olduğumuz organizasyonda Afrin'de yaşayan engelli bireylerin mutlu bir gün geçirmelerini sağlamış oldukö dedi.
Özdemir, organizasyona katkılarından ötürü Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Kahvaltının ardından Reyhanlı Eğitim Köyü'nü gezen Afrinli bedensel engelli misafirlere program sonunda çeşitli hediyeler verildi.
Hatay-afrinli engellilerle kahvaltı

Dünya Engelliler Günü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:20 Kızının eve dönmesi için inşaata çıkan kadını polis kurtardı - Haber
17:19 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nın mağazası açıldı -2 - Haber
17:15 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Burhaniye'de çeşitli etkinliklerle kutlandı - Haber
17:14 Başkan Say'dan rehabilitasyon merkezine ziyaret - Haber
17:14 Elazığ'da Jandarma personeli özel çocuklarla bir araya geldi - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
17:16 Juventus, Merih için 50 milyon euro istiyor - Haberler
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
09:21 Yargıdan "Darbeden haberim yoktu" diyen askerler hakkında son karar: Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik fiil işleme gerekir - Haberler
3.12.2019 17:21:10