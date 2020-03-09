HATAY Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu
Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk olduHATAY'ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesineki Amik Ovası, çiçeklerin açması ile birlikte rengarenk bir ovaya dönüştü.
09.03.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:47
Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu
HATAY'ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesineki Amik Ovası, çiçeklerin açması ile birlikte rengarenk bir ovaya dönüştü. Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası'nda arazilere ekili olan çeşitli meyve türleri de çiçek açmaya başladı. Adeta bir renk cümbüşüne dönen Amik Ovası'nda buğday ekili arazilerin yanı sıra meyve bahçelerindeki farklı renklilik görenleri de hayrete düşüyor. Yanına çocuklarını alan vatandaşlar renkli çiçeklerle bezenmiş olan ovada piknik yapıp, gezerken bazı vatandaşlarda ağaçların arasında gezinerek baharın tadını çıkarıyor.
Çocuklarıyla geldiği renkli çiçeklerin açtığı meyve bahçesinde fotoğraf çektiren Ömer Faruk Ezer, Amik Ovası'na baharın geldiğini söyleyerek, çocukları ile baharın ve bu güzelliğin tadını çıkardığını belirtti.
HATAY'ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesineki Amik Ovası, çiçeklerin açması ile birlikte rengarenk bir ovaya dönüştü. Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası'nda arazilere ekili olan çeşitli meyve türleri de çiçek açmaya başladı. Adeta bir renk cümbüşüne dönen Amik Ovası'nda buğday ekili arazilerin yanı sıra meyve bahçelerindeki farklı renklilik görenleri de hayrete düşüyor. Yanına çocuklarını alan vatandaşlar renkli çiçeklerle bezenmiş olan ovada piknik yapıp, gezerken bazı vatandaşlarda ağaçların arasında gezinerek baharın tadını çıkarıyor.
Çocuklarıyla geldiği renkli çiçeklerin açtığı meyve bahçesinde fotoğraf çektiren Ömer Faruk Ezer, Amik Ovası'na baharın geldiğini söyleyerek, çocukları ile baharın ve bu güzelliğin tadını çıkardığını belirtti.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :HATAY Amik Ovası, baharın gelişiyle rengarenk oldu
Etiketler : Amik Ovası, Reyhanlı, Güncel
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