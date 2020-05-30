HATAY AMİK OVASI'NDA ÜRETİCİLER, ÇEKİRDEKLİ MEYVECİLİKTE ERKENCİLİK AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

HATAY'da, Amik Ovası'nda her geçen yıl daha da ilgi gören ve alanı artan sert çekirdekli meyve için üreticiler, erkencilikten doğan avantaj nedeniyle dünya rekabeti için kargo taşımacılığının yanı sıra, soğuk hava deposu ve paketleme sisteminin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

30.05.2020 08:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 08:51
HATAY'da, Amik Ovası'nda her geçen yıl daha da ilgi gören ve alanı artan sert çekirdekli meyve için üreticiler, erkencilikten doğan avantaj nedeniyle dünya rekabeti için kargo taşımacılığının yanı sıra, soğuk hava deposu ve paketleme sisteminin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Reyhanlı'da, 5 bin dekarlık alanda sert çekirdekli erkenci meyvecilik yapıldığını söyleyen üretici Sedat Biçkin, yakın gelecekte üretimin 25- 30 bin dekarlık alana yayılacağını kaydetti. Soğuk hava deposu, paketleme sistemi ile yurt dışına ihracatta kargo uçaklarının Hatay'da olmamasının ova için en büyük eksiklik olduğunun altını çizen Biçkin, "Yurt dışına açılma projemiz var ama bu önemli eksikliklerin acilen giderilmesi şart. Bakanlıktan bu konuda destek ve yardım, bir çalışma başlatılmasını bekliyoruz" dedi.
'HEDEFİMİZ GELECEKTE 100 BİN TON MEYVE ÜRETİMİ'
Amik Ovası'nda başlayan ve ilerleyen yıllarda bahçe alanının artacağını sözlerine ekleyen Biçkin, sert çekirdekli denilen meyve ağaçlarının her yıl arttığını ifade ederek, "Ovamızda, kayısı, tüylü ve yassı şeftali, nektarın üretim artışı var. Şu anda 10 bin tonun üzerinde meyve yetiştiriyoruz. Bu, 10 yıl içerisinde 100 bin tonu bulacak, dünyada sert çekirdekli meyve yetiştirme sahası Amik Ovası olacaktır" diye konuştu.
RUSYA'YA İHRAÇ EDİLİYOR, SIRADA AVRUPA VAR
Biçkin, sert çekirdekli meyvelerin halen Rusya'ya ihraç edildiğini, Avrupa'ya ise henüz gitmediğini belirterek, Avrupa normlarına endeksli olması için bölgeye soğuk deposu, paketleme sistemi ve hava kargo sisteminin gelmesinin kaçınılmaz olduğunu, meyvelerin paketlendikten sonra aynı gün kargo uçağı ile ihracatının gerçekleşebileceğini kaydetti. HATAY AMİK OVASI’NDA ÜRETİCİLER, ÇEKİRDEKLİ MEYVECİLİKTE ERKENCİLİK AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Kaynak: DHA

Etiketler: Amik Ovası, Avrupa, Hatay, Güncel, Haber

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