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Hatay amik ovası sular altında

Amik Ovası sular altındaHATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı.

06.01.2020 20:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 20:10
Amik Ovası sular altında
HATAY'da etkili olan sağanak nedeniyle Amik Ovası'nda binlerce dönüm ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Havalimanı çevresindeki tarım arazileri de göle döndü.
Kentte son 2 haftadır aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor. Amik Ovası'nda birçok ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Hatay Havalimanı çevresinde bulunan tarım arazileri de göle döndü. Hatay'a tarım işçisi olarak çalışmaya gelen kişilerin kurdukları çadırlar da sular altında kaldı. Sular tarlalara giden stabilize yolları da kapladı.
Hatay amik ovası sular altında

Hatay Havalimanı, Amik Ovası, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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