HATAY Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini gerçekleştirdi

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Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini gerçekleştirdiHATAY'da Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından bir yıl boyunca yapılan eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılış töreni il protokolünün de katılımıyla gerçekleştirildi.Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sergiye Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, TÜSİAD yönetim kurulu eski Başkanı Erol Bilecik, Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan, 'Yeni bilgi ve beceri edinimi bireyler için daha iyi istihdam olanakları sunar. Bu nedenle hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığın önemi toplumun geneline etkin bir biçimde anlatılmalıdır. Bu kapsamda sosyal ortaklar ve sivil toplum ile işbirliği içerisinde hareket ederek gerçekleştirdiğimiz sergimiz, bu tanıtıma büyük bir katkı sağlayacaktır. Sergimiz aracılığıyla katılımcılar hem yıl boyunca yapılan çalışmaları yerinde görecekler hem de kurmumuzun yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi sahibi olacaklardırö dedi. Program Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibinin gösterileri ve Kudra Kardeşlik Korosu'nun müzik dinletisi ile devam etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından programa katılım gösteren il protokolü tarafından sergi gezildi.