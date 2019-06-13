13.06.2019 17:24
Haberler»Güncel » Haber

HATAY Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini gerçekleştirdi

Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini gerçekleştirdiHATAY'da Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından bir yıl boyunca yapılan eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılış töreni il protokolünün de katılımıyla gerçekleştirildi.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini gerçekleştirdi
HATAY'da Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından bir yıl boyunca yapılan eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılış töreni il protokolünün de katılımıyla gerçekleştirildi.
Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen sergiye Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, TÜSİAD yönetim kurulu eski Başkanı Erol Bilecik, Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan, 'Yeni bilgi ve beceri edinimi bireyler için daha iyi istihdam olanakları sunar. Bu nedenle hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığın önemi toplumun geneline etkin bir biçimde anlatılmalıdır. Bu kapsamda sosyal ortaklar ve sivil toplum ile işbirliği içerisinde hareket ederek gerçekleştirdiğimiz sergimiz, bu tanıtıma büyük bir katkı sağlayacaktır. Sergimiz aracılığıyla katılımcılar hem yıl boyunca yapılan çalışmaları yerinde görecekler hem de kurmumuzun yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi sahibi olacaklardırö dedi. Program Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibinin gösterileri ve Kudra Kardeşlik Korosu'nun müzik dinletisi ile devam etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından programa katılım gösteren il protokolü tarafından sergi gezildi.HATAY Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini gerçekleştirdi
Kaynak: DHA
Hatay, Antakya, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:38 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Gerekli çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir sorun yok"
18:37 İnce sesini koruması için hadım edilen erkek çocukları: Kadın sesli tenor kastratolar
18:37 Milletvekili Fendoğlu'da kayısın için birlik çağrısı
18:37 flaş//2
18:37 flaş//2
18:37 Galatasaray'dan Şeref Has için başsağlığı mesajı
18:36 Çağlayan'da yaşlı çift birbirlerini ev eşyasıyla yaraladı
18:36 Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi (1)
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi
18:36 Borsada endekslerin değişimi
18:35 Marmaris Stadı'nda bakım çalışmaları başladı
18:34 Antalya'da umuma açık eğlence yerlerine kamera takma zorunluluğu
18:34 Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı
18:34 Mustafa Denizli, İran'a geri döndü