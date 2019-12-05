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Hatay apartmanın birinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu

Apartmanın birinci katında çıkan yangın, paniğe neden olduHATAY'da, apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

05.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 21:04
Apartmanın birinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu
HATAY'da, apartmanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumandan etkilenmemek için dışarı çıkan bina sakinlerine, itfaiye ekipleri yardım etti.
Yangın, akşam saatlerinde, ilçesi Çekmece Mahallesi 347 Sokak'taki apartmanın 1'inci katındaki dairede çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden ev sahibi Ayhan Bozoğulları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yoğun dumandan etkilenmemek için dışarı çıkan bina sakinlerine itfaiye ekipleri yardım etti. Ekipler, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü.
Yangın sırasında evde olmayan, söndürme çalışmalarının ardından olay yerine gelen Ayhan Bozoğulları'nın kızı, olay yerinde fenalaştı. İsmi öğrenilemeyen genç kıza, sağlık ekipleri müdahale etti.
Öte yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için uzman itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)
Hatay apartmanın birinci katında çıkan yangın, paniğe neden oldu

İtfaiye, Defne, Güncel

Kaynak: DHA


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