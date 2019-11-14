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Hatay ara tatile girecek öğrencilere lunapark bileti hediyesi

Ara tatile girecek öğrencilere lunapark bileti hediyesiİskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yarı yıl tatiline girecek olan ilçedeki öğrencilere lunapark bileti hediye etti.

14.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:08
Ara tatile girecek öğrencilere lunapark bileti hediyesi
Belediye Başkanı Fatih Tosyalı yarı yıl tatiline girecek olan ilçedeki öğrencilere lunapark bileti hediye etti. 120 bin bilet, düzenlenen törenle dağıtıldı.
İskenderun Kaymakamlığı ile ilçe belediyesi arasında sosyal, sanatsal, bilimsel ve sportif alanda imzalanan protokolle kent genelindeki tüm anaokulu, ilkokul ortaokul ve lise öğrencilerine ücretsiz ikişer tane lunapark bileti dağıtıldı. İskenderun Belediyesi Brifing Salonu'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ile okul müdürleri katıldı. 117 devlet okulu, 26 özel okul olmak üzere anaokulundan 12'inci sınıf öğrencilerine toplamda 58 bin 100 öğrenciye ara yıl tatili öncesinde dağıtılmak üzere ücretsiz lunapark biletleri tüm okul müdürlerine teslim edildi. İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'ya teşekkür ederek, çocukların ara tatilde güzel vakit geçireceklerini ifade etti.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da, çocukların her türlü güzelliğe layık olduklarının altını çizerek, tüm gün derste olan öğrencilerin ara tatilde güzel vakit geçirmek için bu organizasyonu düzenlediklerini, öğrencilere ilerleyen zamanlarda da güzel zaman geçirecekleri ortamlar da sunacaklarını kaydetti.
Hatay ara tatile girecek öğrencilere lunapark bileti hediyesi

İskenderun, Güncel

Kaynak: DHA


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