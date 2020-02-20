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Hatay aracıyla denize düşen kadın sürücü kurtarıldı

Aracıyla denize düşen kadın sürücü kurtarıldıHATAY'ın Arsuz ilçesinde kadın sürücü P.K., kontrolünden çıkan otomobiliyle denize düştü.

20.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:51
Aracıyla denize düşen kadın sürücü kurtarıldı
HATAY'ın ilçesinde kadın sürücü P.K., kontrolünden çıkan otomobiliyle denize düştü. Hastaneye kaldırılan P.K., tedaviye alındı.
Karaağaç Mahallesi Yaylakent Sitesi Sahili yakınlarında dün gece saatlerinde Arsuz'dan İskenderun istikametinde ilerleyen P.K., bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yoldan çıkarak denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. P.K., araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen çekici, deniz içerisindeki aracı çıkarttı. Kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hatay aracıyla denize düşen kadın sürücü kurtarıldı

Arsuz, Güncel

Kaynak: DHA


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