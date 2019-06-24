24.06.2019 17:03
Haberler » Güncel » Haber

HATAY Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliği

Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliğiHatay'ın Arsuz Belediyesi, Dünya Yoga Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Arsuz 'da Dünya Yoga Günü etkinliği
Hatay 'ın Arsuz Belediyesi, Dünya Yoga Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Arsuz Sahil Yürüyüş Yolu plajında halkın katılımıyla gerçekleşen yoga etkinliği, keyifli anlara sahne oldu. Arsuz Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel , bu tarz etkinliklerin ilçede yapılmasından memnun olduğunu dile getirerek, 'Arsuz her ne kadar deniz, kum ve güneş ile anılsa da; sosyal ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin tümüne ev sahipliği yapmaktadır. İlçemizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına, her türlü etkinliğe, kurumsal olarak destek vermekteyiz. Tüm hocalarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.
Yoga hakkında katılımcılara bilgi verildikten sonra eğitmenler; Melike Sağnak, Aylin Aslan, Figen Tüme, İmren Sayar, Fulya Beyoğlu , Nursemin Eser, Funda Bayar, Latife Kıvrak, Duygu Antakyalı, Yonca Ağtaş, Esin Altuğ eşliğinde yoga seansları gerçekleştirildi.HATAY Arsuz'da Dünya Yoga Günü etkinliği
Kaynak: DHA
ahmet yüksel , hatay , arsuz , yoga , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:32 Bolu'da uyuşturucu operasyonu
17:31 Yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
17:31 Vali Deniz, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı hazırlıklarını inceledi
17:31 En büyüğü Sivas'ta yapılacak
17:31 Yaralı bulunan ebabile tedavi
17:31 Hindistan'da Müslüman genci linç eden 5 kişi tutuklandı
17:31 BİNALİ YILDIRIM CENAZE NAMAZINA KATILIYOR 1