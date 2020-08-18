HATAY Arsuz’da engellilerin denize girebilmesi için rampa yapıldı

Arsuz'da engellilerin denize girebilmesi için rampa yapıldı

ARSUZ Özel İnsanlar Derneği'nin projesi kapsamında engelli bireylerin rahatça denize girmeleri için yapılan rampa, törenle hizmete açıldı.

TCDD Sahili'nde düzenlenen törene Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan, Arsuz Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal, Arsuz İş İnsanları Derneği (ARİAD) Başkanı Adnan Ağır, Arsuz Özel İnsanlar Derneği Başkanı Tuğba Kara, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, engelli bireylerin aileleri ile davetliler katıldı.

Törende konuşan Arsuz Özel İnsanlar Derneği Başkanı Tuğba Kara, Arsuz'da denizin, kumun ve güneşin tadını engelli bireylerin doyasıya yaşayacağı farkındalık projelerinin hayata geçmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Hatay'da ilk ve tek engelli deniz rampasının açılışını gerçekleştirmekten onur duyduklarını ifade eden Kara, projeye destek veren ARİAD Başkanı Adnan Ağır ve yönetim kuruluna, iş birlikleri nedeniyle Belediye Başkanı Asaf Güven ve her zaman engelli bireylerin yanında olan Kaymakam Musa Sarı'ya teşekkür etti.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı da devletin engelli birey ve ailelerinin yanında her zaman durarak destek verdiğini belirterek, Bugün engellerin kaldırılmasından gurur duydum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan deniz rampasına katkı veren Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Asaf Güven ve ARİAD Başkanı Adnan Ağır'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.