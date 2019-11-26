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Hatay arsuz'da öğrencilerden mimari keşif

Arsuz'da öğrencilerden mimari keşifİSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Mimarlık Fakültesi öğrencileri Arsuz ilçesinin mimarisi ve yapılacak projeler ile ilgili incelemelerde bulundu.

26.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:28
'da öğrencilerden mimari keşif
İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Mimarlık Fakültesi öğrencileri Arsuz ilçesinin mimarisi ve yapılacak projeler ile ilgili incelemelerde bulundu.
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Asaf Güven ve birim müdürlerinin eşlik ettiği Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri, Arsuz'un tarihi sokaklarını gezip, Rhosus Antik Kent alanınında eski yapıları inceledi. Burada yapacakları projelerle ilgili yer keşfinde bulunan öğrenciler, Kaymakam Musa Sarı ve Başkan Asaf Güven'den şehrin dokusu ve tarihi ile ilgili bilgiler aldı. Arsuz'a duyulan ilgiden oldukça memnun olduğunu belirten Başkan Güven, "Arsuz, tarihi dokusu ve mimarisi ile en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu, günümüzde çıkan kalıntılardan belli etmektedir. Bu kalıntıların tarihi dokusu bozulmadan, değiştirmeden eski yapısını korumaya özen gösteriyoruz. İskenderun Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerimiz, Arsuz'da proje yapmak istediğini belirterek, bizleri ziyaret ettiler. Bizler de onlara ilçemizi gezmeleri için eşlik ettik" dedi.
İSTE Öğretim Üyesi Müfit Tennioğlu, öğrencilerin bölge hakkında bilgi sahibi olmasının yanı sıra yapılacak proje çalışmalarında önemli bir uygulama eğitimi olduğuna dikkat çekti.
Hatay arsuz'da öğrencilerden mimari keşif

İskenderun, Asaf Güven, Musa Sarı, Arsuz, Güncel

Kaynak: DHA


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