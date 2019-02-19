Hatay Asayiş Şube Müdürü Ateş'in Cenazesi Toprağa Verildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü
binasında başından yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş
'in cenazesi, Ankara Karşıyaka
Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü binasında başından yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş'in (48), cenazesi defnedilmek üzere Hatay'dan karayoluyla Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camisi'ne getirildi.
Ateş'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenaze törenine, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.
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Kaynak: AA