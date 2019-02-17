17 Şubat 2019, 17:38
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Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, Emniyet Müdürlüğü'ndeki makamında beylik tabancasıyle intihar etti.

Hatay'da makamında intihar girişiminde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.

Ağır yaralanan Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, polis memurları tarafından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA


YORUMLAR (5)
RAFİ: yerine suriyeli müdür Gelirse şaşırmam
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UĞUR: ALLAH rahmet eylesin
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BOZKURT: temiz iş adam ne yapsın bu dünya kadar şerefsiz bir yer varmı
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DEĞMEZ: keske yapmasaydın intihar kurtuluş mu?
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TOSUN PAŞA: suriyelilerin en çok yaşadığı şehir hatay. . . ne yapsın adam. . suriyelilerin asayişsizlik ve kavgalarına daha fazla dayanamamış. . vücudu kaldırmamış bu kadar ağır stresi
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