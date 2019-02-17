Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti

Hatay'da makamında intihar girişiminde bulunan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. 3'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, iddiaya göre Emniyet Müdürlüğü içinde tabancasıyla intihar girişiminde bulundu.



Ağır yaralanan Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, polis memurları tarafından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: DHA

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.