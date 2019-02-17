Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş Makamında İntihar Girişiminde Bulundu

Hatay
Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş
makamında intihar girişiminde bulundu HATAY - Hatay Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Ateş, makamında kendi silahıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ateş, ambulansla Hatay Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Ateş'in yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA