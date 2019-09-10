Haberler» Güncel» Haber

Hatay atakaş limanı'na yanaşan gemide yangın

Atakaş Limanı'na yanaşan gemide yangınHatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci Organize Sanayi Bölgesi Atakaş Limanı'na yanaşan Türk bandralı Kran Asya adlı kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından yaklaşık iki saatte söndürüldü.

10.09.2019 12:24
Atakaş Limanı'na yanaşan gemide yangın
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikinci Organize Sanayi Bölgesi Atakaş Limanı'na yanaşan Türk bandralı Kran Asya adlı kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekibi tarafından yaklaşık iki saatte söndürüldü.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan aldığı yükle İskenderun Atakaş Limanı'na demirleyen 9327 grostonluk kuru yük gemisi Kran Asya'nın makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mürettebat ve liman ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede üst güverteye kadar yayıldı. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, denizden de römorkörlerin müdahalesiyle yaklaşık iki saatte söndürüldü. Gemide hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Hatay atakaş limanı'na yanaşan gemide yangın

İskenderun, Asya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:44   Vali Ömer Toraman; "Kütahya huzur kenti"
12:42   -"Turaz Kartalı 2019" Tatbikatı Azerbaycan'da Devam Ediyor
12:42   TİKA'dan Sırbistan'da "Narkotik Suç Soruşturmaları Eğitimi"
12:42   Velilere uyarı: özel okullarda yüksek servis ücreti ödemeyin
12:41   İstanbul'da servislerin "ölüm şeridi" 1
12:41   İzmir Körfez Festivali başlıyor
12:41   Yedi renkli Eğirdir Gölü'nde muhteşem manzara keyfi