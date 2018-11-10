Hatay Atatürk Hatay'da Törenlerle Anıldı

Atatürk Hatay
'da törenlerle anıldı Türkiye Cumhuriyeti
'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
, ebediyete intikalinin 80'inci yıl dönümünde Hatay'da törenlerle anıldı. Merkez
İlçe Antakya
'nın Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen tören Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı
ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtına çelenkleri sunmasıyla başladı. Saatler
9.05'i gösterdiğinde siren sesiyle başlayan iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra anıt şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Erdal Ata
, Cumhuriyete giden yolda elde ettiğiniz bütün başarıları yüce Türk Milleti'ne mal ederek tüm dünyaya örnek bir lider oldunuz. Önünüze çıkan engelleri büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla aşarak milletimizin refah ve mutluluğu için durmaksızın çalıştınız ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Emanetiniz olan mukaddes vatanımızı, her alanda daha da yücelterek gösterdiğiniz çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. dedi.
Törene Hatay Valisi Erdal Ata, Garnizon Komutanı Piyade
Albay Ahmet Gürbüz
, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş
, STK
temsilcileri, Oda başkanları, daire amirleri ve okullar katıldı.
Çelenk sunma töreninin ardından Hatay Kültür Merkezinde, Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
Antakya,Cumhuriyet Meydanı,Mustafa Kemal Atatürk,Hatay
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:33