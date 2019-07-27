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HATAY Athena, Manga ve Ceza gençleri coşturdu

Athena, Manga ve Ceza gençleri coşturduHatay'ın Arsuz ilçesinde Milyonfest'in dört günlük etkinliğinde yurdun dört bir yanından gelen binlerce genç, konserlerin ikinci gününde Athena Manga ile gece yarısına kadar eğlendi.

27.07.2019 16:41
HATAY Athena, Manga ve Ceza gençleri coşturdu
Athena, Manga ve Ceza gençleri coşturdu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde Milyonfest'in dört günlük etkinliğinde yurdun dört bir yanından gelen binlerce genç, konserlerin ikinci gününde Athena Manga ile gece yarısına kadar eğlendi.
Gözcüler plajında çadır kuranlarla günlük giriş yapan binlerce gençler, gece yarısına kadar sahne alan sanatçıların seslendirdikleri şarkılara hep bir ağızdan seşlik etti. Sahneye çıkan Ceza, Manga ve son olarak Athena grupları etkinliğe katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Athena, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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