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Hatay atladığı asi nehri'nden itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Atladığı Asi Nehri'nden itfaiye ekiplerince kurtarıldıHATAY'da Asi Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan Fatma O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

31.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:04
Atladığı Asi Nehri'nden itfaiye ekiplerince kurtarıldı
HATAY'da Asi Nehri'ne atlayarak intihar girişiminde bulunan Fatma O., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Merkez Antakya ilçesi Köprübaşı mevkiinde Fatma O., bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri'ne atladı. Bir süre suda çırpınan Fatma O.'yu gören çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, nehirdeki Fatma O.'yu sudan çıkardı. Baygın halde sudan çıkarılan Fatma O., ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay atladığı asi nehri'nden itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA


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