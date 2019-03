Hatay Bakan Çavuşoğlu Arap Ülkeleri Yalpalamaya Başladı

Kaynak: DHA

Bakan Çavuşoğlu: Arap ülkeleri yalpalamaya başladıDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , " Amerika 'dan, İsrail 'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkartmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkelerden bahsediyorum. Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs 'e sahip çıkacaklar?" dedi.Bir dizi inceleme, ziyaret ve seçim ofisi açılışı ile Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İbrahim Güler 'in tanıtımına katılmak üzere Hatay'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , önemli açıklamalarda bulundu. Program çerçevesinde ilk olarak Yayladağı ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı iki sebepten dolayı kurduklarını söyledi. Bu sebeplerden birincisinin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Gördük ki bizim çok güçlü olmamız lazım. Sendelediğimiz zaman, tökezlediğimiz zaman bizi diz çöktürmek isteyen içerde ve dışarıda hain çok. O yüzden güçlü olmamız gerekiyor. Önümüze tarih boyunca engeller çıkardılar. Bu engelleri aştık, çiğnedik, geçtik. Sanmayın ki bundan sonra dikensiz gül bahçesinde yaşayacağız. Yine zor olacak. Etrafımız ateş çemberi. Suriye 'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun siyasi çözüme kadar. Fırat 'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar, çok çalışıyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Suriye'deki istikrarın en çok Hatay için ve sınır kentlerimiz için önemli olduğunu biliyoruz. Ama karşı karşıya kaldığımız sorun sadece Suriye sorunu değil.Terör belasından tutun da birçok tehditle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye 'nin büyümesinden rahatsız olanlar var. Doğuda, batıda fark etmez. Biz burada hayal mahsulü bir şey söylemiyoruz. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Komplo teorilerinden pek hoşlanmam, gerçekçi politikadan uzaklaşmayız. Gerçekleri görmemiz lazım. O yüzden, bir ve beraber olmamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti , Cumhur İttifakı çatısı altında gücünü bu yüzden birleştirdi."'ARAP ÜLKELERİ YALPALIYOR'İsrail'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Milli davalarımıza milletçe sahip çıkarken, Kudüs gibi kutsal davalarımıza da biz olmazsak kimse sahip çıkmaz. İşte son yıllarda gördük. Amerika'dan, İsrail'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını görüyoruz. Hatta 'Filistinlilere sizde sesinizi fazla çıkartmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkelerden bahsediyorum. Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Son 2 yılda, İslam zirvelerinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken, bu ülkelerin korkaklığını ve ürkekliğini gördük. Çünkü bunlar bağımsız değil. Ama biz bağımsız bir ülkeyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz" diye konuştu. CHP MARJİNALLEŞİYORBakan Çavuşoğlu, CHP'yi de eleştirdi. Her ittifakta demokrasinin gereği siyasi partiler olabileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Bizim buna bir itirazımız yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık meclis seçimlerinde de ittifak oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olabilir. Bunlar gayet doğal. Herkes istediği ile ittifak kurabilir. Bizim itiraz ettiğimiz şey, zillet ittifakının içinde terör örgütlerinin olmasıdır. Bugün soruyorum size; HDP PKK 'nın kontrolünde olan bir parti değil mi? PKK'dan emir almadan bir adım atabilir mi? Şimdi bakıyoruz. CHP'nin bazı adayları HDP'li ve sürekli PKK propagandası yapıyor. Bunu neyle izah edeceksiniz? Yani CHP'nin içerisinde DHKPC'liler var. Geçtiğimiz seçimlerde ön seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içerisinde teröristlerin cenazesine giden milletvekilleri var. Bu neden biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Şu anda Avrupa 'da olduğu gibi aşırı derecede marjinalleşen sol partiler ve sağ partiler gibi CHP'de yıllarca darbelerden umut bekledi. Demokratik olmayan yollarla iktidara gelirim diye hayal etti olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi de tek umudu teröristler."