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Hatay bakan kasapoğlu yapımı süren hatay stadyumu'nda incelemelerde bulundu

Bakan Kasapoğlu yapımı süren Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulunduGENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.

30.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:44
Bakan Kasapoğlu yapımı süren Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu
GENÇLİK ve Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TOKİ tarafından yaptırılan ve inşaatı bitme aşamasına gelen 25 bin kişilik Hatay Stadı'nda incelemelerde bulundu.
Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Hatay Stadı'ndaki incelemelerinde Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz ve milletvekilleri eşlik etti. Bakan Kasapoğlu inşaat çalışmaları süren statla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Ziyaretin sonunda işçilerle sohbet eden Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, stattaki incelemelerinin ardından programına İskenderun ilçesinde devam etti.
Hatay bakan kasapoğlu yapımı süren hatay stadyumu'nda incelemelerde bulundu

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Kaynak: DHA


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