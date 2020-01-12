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Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi

Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi İskenderun Lisesi'ni inceledi (2)HATAY'DAKİ EĞİTİM MASAYA YATIRILDIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak geldiği Hatay'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, ziyaret defterini imzaladı.

12.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:00
Bakan Selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi Lisesi'ni inceledi (2)
HATAY'DAKİ EĞİTİM MASAYA YATIRILDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, inceleme ve ziyaretlerde bulunmak geldiği 'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Selçuk, ziyaret defterini imzaladı. Hatay'ın eğitim meselesini masaya yatırmak ve kentteki eğitimin çok yönlü değerlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için kente geldiğini dile getiren Bakan Selçuk, tüm ilçelerde eğitim çalışmalarını yükseltmek ve çocukların geleceğe daha umutlu bakmaları konusunda gerekli tüm tedbirleri almanın büyük vazife olduğunu kaydetti.
Milli Eğitim Bakanlığı olarak derslerine çalıştıklarını, ödevlerini yaptıklarını ve daha başarılı olabilmek için de yerinde gözlemler yaptıklarını aktaran Bakan Selçuk, şunları söyledi
İstişarelerde bulunarak bir takım çalışmaları önemsiyoruz. Yerinde, arkadaşlarımızla beraber yaptığımız değerlendirmeler, çok daha somut planlar yapmamızı sağlıyor. Bu nedenle burada yapılan çalışmaların verimli olabilmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Hatay'daki hayırseverlerle, sivil toplum kuruluşları ile ve Hatay'ın tüm temsilcileri ile bir araya gelip onlarla neler yapılabileceğini değerlendirmenin de ayrı bir boyut kazandırdığını söylemek isterim. Ben buradaki çalışmalarda emeği geçenlere özel teşekkürlerimi sunmak isterim. İnşallah bundan sonra da Hatay bizim takibimizde ve burada gereken her türlü ihtiyaçlar konusunda daha yüksek farkındalıkla elimizden geleni yapacağız.
Bakan Selçuk, açıklamasının ardından Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı düzenlenen 'İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Hatay-bakan selçuk, yıkılma tehlikesi altındaki tarihi iskenderun lisesi'ni inceledi

Ziya Selçuk, İskenderun, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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