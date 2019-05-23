Hatay Barosu cezaevinde denetim için heyet oluşturdu

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklulara işkence ve kötü muamele yapıldığı iddiaları sonrasında tarafsız bir şekilde denetim için heyet oluşturduklarını söyledi.
Hükümlü ve tutuklu yakınlarının İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara işkence ve kötü muamele yapıldığı iddiaları sonrasında Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri iddialarının etkin bir şekilde soruşturulması, iddiaların ciddiyetle, bağımsız, objektif denetim mekanizmaları işletilerek incelenmesi gerektiğini söyledi. Kamuoyuna yansıyan bilgilerden İskenderun M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara işkence ve kötü muamele yapıldığı, hükümlü ve tutuklu yakınlarının beyanlarına göre tutuklu ve hükümlülerin fiziksel müdahaleye maruz kaldıklarının ifade edildiğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:
"İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine yaptığı açıklamada, cezaevi koğuşlarında genel disiplin ve güvenlik için kimi zaman idari tedbirler alındığı, aramalar sırasında koğuşlarda bulundurulması yasak maddeler ele geçirildiği, eziyet edildiği iddia edilen hükümlülerin alınan doktor raporlarında darp ve cebire rastlanmadığı, işkence iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmiştir. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin iddiaların etkin ve tarafsız bir şekilde denetimi için Baromuz Başkanlığınca konunun muhatapları olan İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevi yetkilileri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, İskenderun Cezaevi İzleme Kurulu ve İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler ile avukatları ile görüşme yapılarak rapor hazırlanması ve kamuoyuna açıklaması için baromuz yönetim kurulu üyeleri ile Hatay Barosu İnsan Hakları ve Cezaevi Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyet oluşturulmuştur. Heyetin hazırlayacağı bağımsız rapor en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." - HATAY
İskenderun
, Güncel
Kaynak: İHA