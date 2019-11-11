Haberler » Güncel » Hatay Barosundan TBB'ye çağrı - Haber

Hatay Barosundan TBB'ye çağrı

Hatay Barosu, 12 baronun genel kurul çağrısına ret cevabı veren Türkiye Barolar Birliğini eleştirdi.

11.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:53Hatay Barosundan TBB'ye çağrı
Hatay Barosu, 12 baronun genel kurul çağrısına ret cevabı veren Barolar Birliğini eleştirdi.

Barodan yapılan açıklamada, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun katılanlardan 6 üyenin oy çokluğuyla ve hukuka aykırı bularak reddettiği kararının, hukuka ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırı olması sebebiyle yeniden değerlendirilmesini ve hukuka aykırı kararını geri alarak, 12 baronun talebine uygun olarak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırması ve genel kurulu toplaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin kamuoyu gündemine yansıyan bu konuyla ilgili olarak baroların yapısını bozmak, delege sistemini ve kanunla korunmuş olan hukuki statüsünü, şimdiki kazanımları geriye götürmek niyetinde olan ve baroları ele geçirmek için fırsat kollayan çevrelere bir malzeme vermemesi adına, çözüm olarak mahkeme kapısını gösteren anlayışın terk edilmesi, sürecin hukuksal boyuta taşınmasının vereceği zararın Türkiye Barolar Birliği ve barolar tarafından gözetilmesi ve bu sürecin kamuoyu yerine baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin iç gündemi olarak bir an önce, olgunlukla tartışılıp karara ve sonuca bağlanması gerektiği kaydedildi. - HATAY

Türkiye Barolar Birliği, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:29 Güneş: "Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi yapmak istiyoruz"
18:28 Bakan Soylu Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
18:27 Balıkesir'de 86 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
18:26 Bursa'da 'tefecilik' davası duruşmasında mahkeme başkanını kızdıran ifade
18:25 Kaçak kazı operasyonunda tarihi hamam bulundu
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:30:53