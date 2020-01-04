Haberler » Güncel » Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım - Haber

Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım

BM'den İdlib'e 106 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

04.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:59
BM'den 'e 106 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), 'nin İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılmak üzere 106 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.
BM'nin dün gönderdiği 89 TIR'lık yardımın ardından bugün de 106 TIR'dan oluşan yardım konvoyu Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket etti. TIR'lar BM'nin Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklendi. Jandarma ve BM görevlilerinin eşlik ettiği TIR'lar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından kente hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
Hatay bm'den idlib'e 106 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26   Ankara'da raydan çıkan Doğu Ekspresi, sefere başladı - Haber
16:25   Büyükçekmece'de otelde 2 kişi ölü bulundu; yanlarında silah bulundu (2) - Haber
16:25   Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı - Haber
16:25   Çatı yangınına TOMA'lı müdahale - Haber
16:25   ARNAVUTKÖY'DEKİ DEHŞET AĞIR YARALI KADIN DA ÖLDÜ - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 16:38:04