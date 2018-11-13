Hatay BM'den İdlib'e 25 Tır İnsani Yardım

BM
'den İdlib
'e 25 TIR insani yardım
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay
), (DHA
)- BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), tarafından Suriye
'nin İdlib kentine 25 TIR'la insani yardım gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı
ilçesindeki BM'ye ait lojistik merkezinden yüklenen TIR'lar BM görevlilerinin eşliğinde geldiği Cilvegözü
Gümrük Kapısı'nda yapılan işlemlerin ardından İdlib'e gitti. TIR'larda bulunan insani yardım malzemeleri İdlib'te sivillere dağıtılacak.
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DHA-Genel - Türkiye-Hatay/ Reyhanlı - Ferhat DERVİŞOĞLU
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