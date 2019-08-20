Haberler» Güncel» Haber

HATAY BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım

BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardımBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi.

20.08.2019 13:38
HATAY BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım
BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib kentine içerisinde insani yardım malzemesi bulunan 30 TIR gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından yüklenen TIR'lar Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri eşliğinde BM görevlileri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından insani yardım yüklü 30 TIR, İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki yardım malzemeleri İdlib ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.
HATAY BM'den İdlib'e 30 TIR insani yardım

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:10   ERZURUM Hamile süsü verdi, uyuşturucu kuryesi çıktı
14:10   İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor-4
14:09   Vali Güzeloğlu: "Şeffaf, açık, hesap veren belediyeciliği tüm vatandaşlarıma taahhüt ediyorum"
14:08   ABD'de 125 yıllık madeni para 1,32 milyon dolara satıldı
14:07   ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
14:06   Kayıp olarak aranan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı
14:06   flaş