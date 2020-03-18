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HATAY BM'den İdlib'e 74 TIR insani yardım

BM'den İdlib'e 74 TIR insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.

18.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:07
BM'den İdlib'e 74 TIR insani yardım
BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 74 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki yardım malzemeleri, kent merkezi ile kırsaldaki sivillere dağıtılacak.
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HATAY BM’den İdlib’e 74 TIR insani yardım

Kaynak: DHA

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HATAY BM'den İdlib'e 74 TIR insani yardım
Etiketler : Birleşmiş Milletler, Hatay, İdlib, Güncel

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