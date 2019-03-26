Hatay Bm, İdlib'e 22 Tır İnsani Yardım Gönderdi

Bm, İdlib
'e 22 TIR insani yardım gönderdi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM
) tarafından Suriye
'nin İdlib ve kırsalındaki sivil halka insani yardım sürüyor. Bu kapsamda 22 TIR dolusu malzeme, kente gönderildi.
BM'nin Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki lojistik merkezinden 22 TIR'a insani yardım malzemesi yüklendi. Jandarma
ve BM görevlileri eşliğinde TIR'lar Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından konvoy, İdlib'e hareket etti. Malzemeler bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.
Suriye, İdlib, Birleşmiş Milletler, Güncel
Kaynak: DHA