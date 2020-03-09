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HATAY BM, İdlib'e 23 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildi

BM, İdlib'e 23 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildiBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.

09.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:06
BM, İdlib 'e 23 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildi
BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 23 TIR BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR'lar kente hareket etti. TIR'larda bulunan insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.
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HATAY BM, İdlib'e 23 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler : Birleşmiş Milletler, Hatay, İdlib, Güncel
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