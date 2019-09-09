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Hatay bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi

BM, İdlib'e 33 TIR insani yardım gönderdiBirleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

09.09.2019 17:09
BM, İdlib'e 33 TIR insani yardım gönderdi
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin Türkiye sınırına yakın olan İdlib ve kırsalına 33 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki lojistik depolarından TIR'lara yüklenen insani yardım malzemeleri Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar İdlib ve kırsalına hareket etti. Araçlarda bulunan yardım malzemeleri bölgede yaşayan sivillere dağıtılacak.
Hatay bm, idlib'e 33 tır insani yardım gönderdi

Birleşmiş Milletler, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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