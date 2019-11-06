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Hatay bm, ildib'e 38 tır ile insani yardım malzemesi

BM, İldib'e 38 TIR ile insani yardım malzemesiBirleşmiş Milletler (BM), İdlib'e 38 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.

06.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:33
BM, İldib'e 38 TIR ile insani yardım malzemesi
Birleşmiş Milletler (BM), İdlib'e 38 TIR insani yardım malzemesi gönderdi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen insani yardım malzemelerini taşıyan TIR'lar jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar, gümrük sahasına girerek İdlib'e hareket etti. TIR'lardaki insani yardım malzemelerinin İldib ve kırsalında yaşayan Suriyeli sivillere dağıtılacağı belirtildi.
Hatay bm, ildib'e 38 tır ile insani yardım malzemesi

Birleşmiş Milletler, Hatay, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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